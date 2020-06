Colombiaan is blij dat hij terug kan trainen: "Nu zo snel mogelijk wedstrijden rijden"

Het is nog niet duidelijk wat het programma van Miguel Ángel López zal zijn voor het aangepaste seizoen, maar de Colombiaanse klimmer wil zo snel mogelijk opnieuw wedstrijden rijden.

Miguel Ángel López is een man om in de gaten te houden als het seizoen opnieuw zal hervatten. De Colombiaan deed het de voorbije jaren uitstekend in de grote rondes. Zo werd hij al derde en zevende in het algemeen klassement van de Giro en in de Vuelta eindigde hij de voorbije drie jaar in de top 10.

Dit seizoen zou hij zijn debuut kunnen maken in de Tour de France, maar het is nog niet duidelijk wat zijn programma zal zijn. "Ik wil gewoon zo snel mogelijk opnieuw wedstrijden rijden. Het is goed dat de nieuwe kalender er is en hopelijk wordt alles snel terug zoals vroeger", vertelde López op de website van zijn ploeg Astana.