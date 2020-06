Groter besef bij de derde van WK '18: "Wilde dijbeen niet breken en niet gewild dat er pandemie zou zijn, maar..."

Parijs-Nice was één van de laatste koersen die gereden zijn. Erg onfortuinlijk dus om net in die wedstrijd nog een ernstige blessure op te lopen en dat was het geval voor Michael Woods. Zijn seizoen leek grotendeels voorbij, maar ondertussen liggen de kaarten weer anders.

Michael Woods is zich in de voorbije periode meer bewust geworden van alles. "Ik wilde mijn dijbeen niet breken en heb niet gewild dat er een globale pandemie zou zijn, maar beide dingen hebben me wel geleerd hoeveel geluk ik heb. Het heeft de dingen in perspectief geplaatst", zegt de Canadees aan VeloNews.

Het is een uitspraak die je niet meteen zou verwachten van een renner die een breuk heeft opgelopen. "Het was een slechte breuk, maar op een goede plaats. Als het iets hoger of lager was, zou het pas echt slecht geweest zijn."

De revalidatie verloopt uitstekend voor de ploegmaat van Sep Vanmarcke. In die mate dat hij nog hoopt om van dit seizoen iets te maken. "Ik heb een goede kans om opnieuw te beginnen koersen wanneer de kalender hervat. Ik ben even fit als normaal in het tussenseizoen."