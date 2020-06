Knotsgekke tocht van 400(!) kilometer: wereldkampioene wielrennen laat zich overtuigen door Jan-Willem Van Schip

En dat op Pinkstermaandag. Terwijl anderen het op die dag misschien net wat rustiger hebben gedaan, was het bij Van Schip, Van Vleuten en hun gezelschap net het tegenovergestelde. Dat dit niet het idee van Van Vleuten was, liet ze ook merken op Twitter.

Na hun rit postte Van Vlieten ook de cijfers op sociale media. Zo hadden ze er 11 uur en 12 minuten over gedaan aan een gemiddelde snelheid van iets meer dan 35 kilometer per uur. Ook werden meer dan 7000 caloriën verbrand.

400km #kopoverkop

7125 Calories burned

35,7 average speed

11 hours and 12 minutes of (suffer) fun with these boys. 👌#crazyplan#dayoutdesignedbyJanWillemvanSchip pic.twitter.com/EzJGnDIqFl