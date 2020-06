Christoph Roodhooft geeft aan waar de mountainbiker Van der Poel nog op hoopt dit jaar

Het schema van Mathieu van der Poel in mekaar steken is een nog moeilijkere puzzel dan bij andere renners, vanwege zijn veelzijdigheid. De weg overlapt dit najaar met de cross en dan is er nog het mountainbike. Wat dat betreft hoopt izjn entourage op zoveel mogelijk wereldbekerwedstrijden.

Mathieu van der Poel had het onlangs zelf nog over zijn programma en de moeilijk te leggen puzzel. Daar leest u HIER meer over. Zijn ploegmanager Christoph Roodhooft gaat er in het AD ook nog eens op in. "Het is jammer dat de mountainbikewedstrijd in Val di Sole in september wegvalt", beseft Roodhooft.

TERUGVAL VERMIJDEN

Wat niet betekent dat ze in het kamp-Van der Poel het mountainbikeseizoen zomaar opgeven. "We willen zoveel mogelijk wereldbekerwedstrijden op de mountainbike rijden", onderstreept Roodhooft. Dat mogelijk ook noodzakelijk zijn, wil Van der Poel geen sterke terugval kennen op de UCI-ranking.

"Want het is nog onduidelijk wat er gebeurt met de punten van vorig jaar", weet ook Roodhooft. "Verdwijnen die of blijven die langer staan? We hebben geen zin om weg te zakken en willen in de top-40 blijven." Momenteel staat Van der Poel vijfde.