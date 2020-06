Van der Poel bevestigt interesse in Waalse klassiekers en koestert ook liefde voor... het tijdrijden

Mathieu van der Poel toont nu al zoveel belangstelling in verschillende aspecten van het wielrennen. Maar het mag altijd nog wat meer zijn. Niet verschieten dus als we hem dit najaar bezig zien in de Waalse klassiekers en hem zich ooit zien toeleggen op het tijdrijden.

Van der Poel heeft al een paar keer laten vallen dat hij denkt aan een deelname in de Ardennenklassiekers en dat bevestigt hij nog eens in een gesprek met HLN. "Zelf sta ik wel open om nieuwe dingen te proberen. Ik heb al tegen de ploeg gezegd dat dit misschien een uitgelezen kans is om de Waalse klassiekers te rijden."

MOEILIJKE PUZZEL

Ook het tweeluik Sanremo - Strade staat op het menu, net als de kasseiklassiekers. Staan er nog andere zaken op het verlanglijstje van Van der Poel? "Ik zou graag nog enkele mountainbikewedstrijden inpassen ook. Moeilijke puzzel, maar ik hoop dat het in september kan."

Wat op het eerste zicht misschien niet zo voor de hand liggend lijkt: de Nederlander is ook een liefhebber van het tijdrijden. "Ik vind het een leuke discipline. Alleen heb ik dat nooit laten blijken omdat het zo druk was met andere doelen."

CROSSERS VAAK GOEDE TIJDRIJDERS

Wat spreekt hem dan zo aan in het tijdrijden? "De techniciteit achter de discipline vind ik heel leuk. En het is vechten tegen jezelf. Het benadert het uur volle bak rijden in de cross. Crossers zijn vaak goeie tijdrijders, trouwens. Ooit zal het mountainbike wegvallen, dat besef ik, en dan kan het boeiend zijn om te ontdekken wat ik in het tijdrijden kan."