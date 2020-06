Sportdirecteur Deceuninck-Quick.Step over passage in Emiraten: "Enge ervaring en iets wat ik nooit zal vergeten"

Ook voor Deceuninck-Quick.Step is het schrikken geweest om vast te stellen welke invloed het coronavirus heeft uitgeoefend op het wielerseizoen. En zeker voor zij die er bij waren in de UAE Tour. Inmiddels zijn in tal van landen versoepelingen bezig, maar toen was de uitbraak pas een feit.

Sportdirecteur Geert Van Bondt doet nog eens het verhaal van die hele beleving in de Emiraten. "Het was een harde lockdown. We beslisten als team om in onze hotelkamer te blijven tot we wisten wat er aan de hand was. We werden allemaal getest om 4 uur 's ochtends. Dan was het wachten op de resultaten, zorgen dat iedereen oké was en proberen onze terugvlucht te boeken."

Er werd wel geholpen waar kon en gelukkig kregen de renners nog enige buitenlucht. "Ik moet zeggen dat organisator RCS heel behulpzaam was in een moeilijke situatie. Als het slecht weer was geweest en we niet buiten op het balkon hadden kunnen zitten, was het veel erger geweest."

Hopen maar dat de strijd tegen het coronavirus gewonnen gaat worden en niemand nog zoiets hoeft mee te maken. "De hele ervaring was eng en iets wat ik nooit zal vergeten.