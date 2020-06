🎥 Nieuwe Giant-fiets van Van Avermaet is al geluksbrenger gebleken: "Soms is het meer mentaal"

Greg Van Avermaet is bij CCC al met heel wat problemen geconfronteerd geweest, maar het is ook niet allemaal slecht. Bijvoorbeeld de materiaalkeuze waar hij beroep op kan doen is erg hoog aangeschreven. Over zijn nieuwe Giant-fiets is Van Avermaet al helemaal tevreden.

Van Avermaet rijdt op zijn nieuwe Giant TCR sinds september vorig jaar. Hij behaalde er meteen klinkende uitslagen mee in de Canadese koersen: een derde en een eerste plaats. Dat heeft geholpen om ook daarna het goede gevoel op deze fiets te behouden.

"Het is altijd leuk om te winnen met een nieuwe fiets", zegt Van Avermaet in een filmpje van Giant. "Ik heb 'm voor het eerst uitgeprobeerd in Montréal en Québec. Ik had meteen goede resultaten. Soms is het ook meer mentaal. Als je er bij de eerste koers een goede uitslag mee haalt, is het gemakkelijker om ook de volgende koersen op die fiets te presteren."

When @GregVanAvermaet first lined up at a race on the new TCR last season, the results spoke volumes. In his first two races on the new bike, the @CCCProTeam rider finished on the podium and followed up with a victory! https://t.co/Au6PVk9GXY #TotalRaceBike #RideUnleashed pic.twitter.com/EDDggc5dj3 — Giant Bicycles (@ridegiantbikes) June 8, 2020

Na zijn overwinning in Montréal eindigde Van Avermaet ook nog in de top tien in de Primus Classic. Dit jaar zaten er nog niet veel denderende uitslagen op de Giant-fiets in, maar dat heeft natuurlijk meer te maken met de coronacrisis.