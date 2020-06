Tadej Pogacar weet wanneer hij een gooi kan doen naar nationale titel bij de profs

Tadej Pogacar heeft al heel wat gewonnen voor een 21-jarige renner. Onder meer de Ronde van Californië en drie ritten in de Vuelta. Pogacar is ook tijdritkampioen in zijn land. Op 21 juni mag hij proberen om ook nationaal kampioen op de weg te worden.

Dat is overigens een titel die hij bij de beloften al behaalde. In 2018 werd Pogacar zowel Sloveens kampioen op de weg als in het tijdrijden bij de U23. De nationale wegrit zal dit jaar in Slovenië doorgaan op 21 juni. In principe zal Pogacar dan aan de start staan. Volgens Martin Hvastija, ondervoorzitter van de Sloveense federatie, is het nog slechts een formaliteit vooraleer de datum van dit kampioenschap ook officieel wordt gemaakt. Huidig Sloveens kampioen is Domen Novak, de renner van Bahrein-McLaren.