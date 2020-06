Van Avermaet zat eerder al eens in vergelijkbare situatie: "Dit wil ik geen tweede keer meemaken"

Greg Van Avermaet ziet geldschieter CCC er een jaartje vroeger dan voorzien mee ophouden en dus wordt de toekomst van de wielrenner plots een stuk onzekerder.

Van Avermaet zat eerder al eens in een vergelijkbare situatie met BMC. Hij bleef toen zijn ploeg wel trouw en transformeerde mee naar CCC. Maar daar staat Van Avermaet nu niet voor te wachten. "Ik wil dat geen tweede keer meemaken. Ik blijf me voorlopig wel beschikbaar stellen. Ik zit hier ondertussen al 10 jaar en wil dit niet verloren zien gaan", zei Van Avermaet aan Sporza.

Van Avermaet was zelf al ruim een maand op de hoogte. "Toen ze me vroegen om in te leveren, wist ik het eigenlijk al. Het is geen leuke periode geweest, maar ik wil wel deze ploeg doen overleven. Ik denk dat gewoon blijven rijden de beste oplossing is. Daarna zien we wel."

Van Avermaet staat naar eigen zeggen wel open voor een nieuw avontuur. "Aan interesse is er geen gebrek. Ik presteer nog naar behoren. Ik ben dus nog een aantrekkelijke renner. Dat betekent dat er nog wel wat sponsors geïnteresseerd zijn. Mijn eerste doel is het behoud van deze ploeg, een ander team is plan B."

Of dat ander team een Belgisch team zal zijn, laat Van Avermaet in het midden. "Daarvoor is er budget en ruimte nodig. Ik sta wel open voor het avontuur. Ik denk dat ik mezelf wel bij veel ploegen zie rijden."