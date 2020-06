Film 'De Stig' maakt binnenkort comeback in de zalen van Kinepolis

'De Stig', de documentaire over het leven en de revalidatie van Stig Broeckx, kreeg al een eerste leven. Vanaf maart was de film in de bioscoop te bekijken, maar door het coronavirus was dat enige tijd plots niet meer het geval. 'De Stig' maakt binnenkort zijn comeback op het grote scherm.

Door de uitbraak van het coronavirus moesten ook de bioscoopzalen wegens veiligheidsredenen gesloten worden. De overheid heeft het licht op groen gezet om deze zomer, mits het in acht nemen van bepaalde maatregelen, de bioscoop weer te openen. Dat is ook goed nieuws voor al wie 'De Stig' nog wil zien. Ondertussen is deze docu ook al wel op Eén uitgezonden. Wie toen voor de buis zat, heeft zeker genoten van deze pakkende film. Diegenen die 'De Stig' nog niet gezien hebben, kunnen vanaf 1 juli dus weer in de Kinepolis terecht. De comeback van... De Stig, vanaf 1 juli in alle Kinepolis-bioscopen in Vlaanderen. pic.twitter.com/V0yNNR5oVj — eric goens (@ericgoens) June 9, 2020 Filmmaker Eric Goens laat op sociale media immers weten dat zijn film daar ook weer te bekijken zal zijn. Stig Broeck zal er ook wel blij mee zijn, want hij retweette die boodschap alvast.