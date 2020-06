Lotto Soudal traint in groep op wegen Ronde van Vlaanderen, Thomas De Gendt opgetogen

Nu het opnieuw mag van de overheid heeft ook Lotto Soudal al eens in groep getraind. Niet met de voltallige ploeg natuurlijk, maar wel met enkele renners uit de Lage Landen. Ze zochten een klassiek parcours op, dat van de Ronde van Vlaanderen.

Het Nieuwsblad heeft vernomen dat De Gendt, Maes, Thijssen, Van Goethem, Vanhoucke en Van Moer samen zijn gaan trainen. Ondertussen heeft performance manager Kevin De Weert de kasseizones nog eens gefilmd. Kwestie van nu al goed voorbereid te zijn voor de Ronde van Vlaanderen van zondag 18 oktober.

SOCIAL DISTANCING

Thomas De Gendt is vooral blij dat hij nog eens in groep kon trainen. "Ik was opgelucht dat ik na twaalf dagen rondrijden als toerist nog eens collega's zag. Al was dat binnen de regels van social distancing. Dat is toch veel echter dan die videocalls."

Er zullen nu ook op andere terreinen steeds meer groepstrainingen volgen. "Vrijdag staan de Ardennen en delen van Luik-Bastenaken-Luik op het programma. Aangezien dit iets makkelijker bereikbaar is voor veel ploegmaten denk ik dat de groep daar iets groter zal zijn."