🎥 Sagan met zijn team op stage op plek waar hij goede herinneringen aan heeft: "Ik ben al eens komen skiën"

In de Oostenrijkse bergen zullen de renners van Bora-Hansgrohe zich dus klaarstomen voor de herstart van het wielerseizoen. Sagan heeft er alvast mooie momenten meegemaakt, al heeft dat met de bezigheden in zijn vrije tijd te maken en niet zozeer met wielrennen.

"Ik ben blij om opnieuw in Sölden te zijn", zegt de drievoudig wereldkampioen in een filmpje van zijn ploeg. Sölden is een skigebied in de Ötztal vallei. "Ik ben hier al eens komen skiën. Nu ben ik hier voor de voorbereiding met heel het team. Ik ben blij dat we dat hier kunnen doen."

⛷️ @petosagan usually quite enjoys skiing in @oetztalcom, but we're not here to hit the slopes this time... instead we've got some serious training to do! 👊🏼 pic.twitter.com/y80KiAKRKU