Astana gaat ploeg in twee splitsen, elke kopman krijgt een aparte groep

Bij Astana gaan ze hun ploeg in twee delen. Zo krijgen kopmannen Miguel Angel Lopez en Jakob Fuglsang ieder een eigen vaste groep.

Om beide kopmannen het beste voor te bereiden op hun grote ronde stuurt Astana de ploeg apart op tariningskamp. Team Lopez vertrekt half juli naar de Sierra Nevada, waar de Colombiaan zich gaat voorbereiden op de Tour de France. Team Fuglsang trekt richting de Italiaanse Domolieten om zich voor te bereiden op de Giro d'Italia.

Lopez krijgt het gezelschap van de andere Colombianen binnen de ploeg, net als de renners die in Spanje wonen. De rest van de ploeg vervoegt zich bij Fuglsang. "Alle ploegen willen zich bewijzen in de Tour, de Giro en de Vuelta. En wij zijn daar geen uitzondering op. Onze plannen zijn niet gewijzigd, dus Miguel Ángel López gaat naar de Tour en Jakob Fuglsang leidt ons team in de Giro. Alexey Lutsenko zal ook willen scoren in de Tour", klinkt het bij Astana.