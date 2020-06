Renner van EF Pro Cycling heeft nieuw record Everesting op zijn naam staan

De Everest Challenge, de nieuwe rage op de fiets, heeft ook een nieuwe recordhouder en het is een profwielrenner. Lachlan Morton, de renner van EF Pro Cycling, heeft het record op zijn naam gezet. Tot aan zijn poging was het record in handen van een mountainbiker.

Onlangs leek ook Emanuel Buchmann van Bora-Hansgrohe een recordtijd neer te zetten, maar na een herberekening bleek dat toch geen nieuw record te zijn. Zulk scenario is niet mogelijk bij Lachlan Morton. De Australiër mag op beide oren slapen.

Het was in de Amerikaanse staat Colorado dat Morton zich aan de Everest Challenge waagde. Hij deed er 7 uur en bijna 33 minuten over om de vereiste 8848 hoogtemeters te overbruggen. Morton was zo ruim sneller dan recordhouder Keegan Swenson.

Congratulations, lachlanmorton !!! Mt. Everest is yours. New nickname: Sherpa. https://t.co/iX9LSWowgx — Jonathan Vaughters (@Vaughters) June 13, 2020

Jonathan Vaughters, de baas van Morton bij EF Pro Cycling, was alvast onder de indruk en kwam met felicitaties op sociale media. "De Mount Everest is van u", klonk het.