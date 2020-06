Egan Bernal speelt geen verstoppertje en maakt indruk met het afleggen van massa hoogtemeters

Egan Bernal is in de aanloop naar de herstart van het wielerseizoen de intensiteit fel aan het opdrijven en dat mag iedereen weten. De Colombiaan houdt niets achter en plaatst zijn ritten op Strava. Zo is de concurrentie ook meteen gewaarschuwd.

Door zijn trainingstochten op Strava te zetten, zijn ook de cijfers en data die Bernal in die ritten kan voorleggen voor iedereen kenbaar. Radio peloton is dus op de hoogte van waar de Tourwinnaar mee bezig is. Het Nieuwsblad heeft de ritten van Bernal van de voorbije week eens naast mekaar gelegd. SNELLE TOCHT OP DINSDAG Daar vallen wel enkele conclusies uit te trekken. Dat hij op dinsdag wel heel erg doorvlamde bijvoorbeeld. Bernal haalde tijdens een trainingstocht van 281 km een gemiddelde snelheid van 38,5 km per uur. Bij twee andere ritten valt dan weer op hoeveel hoogtemeters de Zuid-Amerikaan aflegt. Donderdag bijvoorbeeld overbrugde Bernal liefst 3034 hoogtemeters. En hij zat nog niet aan zijn maximum. Zaterdag deed hij er nog wat bij en kwam hij op een aantal van 3199 hoogtemeters. Alles samen legde Bernal deze week meer dan 10 000 hoogtemeters af.