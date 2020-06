Nederlandse klimmer maakt zich klaar om klassement te rijden in Tour de France

Bauke Mollema was lang het grote rondetalent van Nederland. Samen met Laurens Ten Dam reden 'Bau en Lau' naar de 9e en 10e plaats in de Tour van 2014. Dit jaar wil Mollema opnieuw een gooi doen naar een goed klassement.

"Het wordt een lastige en bijzonder onvoorspelbare Tour de France", voorspelt Bauke Mollema bij Bureau Sport. "Ik ben me druk aan het voorbereiden om een klassement te rijden in de Tour. Maar het wordt lastig."

"Iedereen heeft een andere voorbereiding gehad en het wordt lastig vergelijken. Er zijn veel minder wedstrijddagen voor de Tour dan anders en het is lastig om in te schatten of dat iets positief is voor mij of niet. In het najaar ben ik normaal gezien wel goed, maar dan heb je meer wedstrijden gereden. Ik heb er wel vertrouwen in maar je bent nooit zeker", schat Mollema zijn kansen in.

Goede benen in het najaar?

Mollema heeft zeker geen ongelijk over zijn goede benen in het najaar. De voorbije 8 jaar eindigde de klimmer van Trek-Segafredo in de top 10 in de Clasica San Sebastian. In 2016 won hij de klassieker die vorig jaar door Evenepoel gewonnen werd. Vorig jaar won hij met de Ronde van Lombardije zijn eerste monument.