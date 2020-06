Tour de France in 2020 opnieuw stukje dichterbij? 'Vanaf 22 augustus 5000 toeschouwers toelaten bij sportwedstrijden'

De kansen op een Tour de France eind augustus en in september groeien weer enigszins. Zelfs een editie met publiek zit er misschien wel in. De Franse regering is van plan om vanaf 22 augustus opnieuw 5000 toeschouwers toe te laten bij sportwedstrijden.

Dat wordt bevestigd in een bericht van persbureau AFP. Die datum is niet voor niets gekozen, want dan begint opnieuw het Franse voetbalseizoen. Exact een week later staat de start van de Ronde van Frankrijk op het menu. Ook daarbij zouden dan vijfduizend wielerfans aanwezig mogen zijn.

AANTAL KAN NOG TOENEMEN

Het is een limiet die niet hoeft te gelden voor het hele jaar. Wie weet mogen er dus nog meer fans komen opdagen. "We zullen ervoor zorgen dat, als de gezondheidssituatie het toelaat, die aantallen kunnen toenemen", verzekert Frans minister van Sport Roxana Maracineanu.

Het kan natuurlijk ook nog de andere richting uitgaan, dat de beslissing teruggedraaid wordt als het coronavirus opnieuw opflakkert. Maar in eerste instantie is dit goed nieuws met het oog op de Tour later dit jaar.