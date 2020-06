🎥 Freewheelen of afzien in de bergen? Peter Sagan demonstreert samen met ploegmaat het verschil

Wie de grootste lolbroeken bij Bora-Hansgrohe zijn, is wel bekend. Peter Sagan moet ook wat dat betreft voor weinigen onder doen, al kan ook zijn ploegmaat Daniel Oss er wat van. Dat de sfeer nog altijd goed zit bij het Duitse team, bewijst een filmpje van op stage.

Bora-Hansgrohe is momenteel op stage in Ötztal, waar het de bergen op zoekt. Uit een filmpje op het Twitteraccount van Sagan leek het even of ze daar aan hele steile beklimmingen bezig zijn. Daniel Oss was ferm aan het hijgen toen hij zich een weg naar boven baande.

Plots kwam Sagan echter fluitend naast hem rijden, alsof hij in tegenstelling tot de Italiaan alle overschot had. We durven opgezet spel vermoeden bij beiden, maar het is wel een grappig filmpje waar Sagan mee uitpakt, wat hij natuurlijk wel vaker doet.

De drievoudig wereldkampioen is zich dus wel aan het amuseren in Oostenrijk. "Waarom zo serieus? Niet vergeten, wielrennen is leuk!"