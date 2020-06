Johan Bruyneel krijgt mogelijk klacht aan zijn been na scherpe uitspraken

Johan Bruyneel houdt aan zijn periode in de koers niet al te veel vrienden over. Nu heeft hij ook Marc Madiot tegen zich in het harnas gejaagd. Madiot is niet gediend van enkele uitspraken die Bruyneel onlangs deed en zou zelfs van plan zijn om actie te ondernemen.

Waar gaat het juist over? Over een interview van Johan Bruyneel met Humo. In dat gesprek haalde Bruyneel uit naar enkele mensen in de koers die hem veroordelen, maar volgens Bruyneel zelf even erge misstappen hebben begaan. Eén van die mensen is Marc Madiot, nu nog altijd de sterke man bij Groupama-FDJ. Bruyneel vertelde gezien te hebben dat Madiot als renner eens in volle koers aan de ploegwagen een injectie liet zetten nadat die te weten kwam dat hij die dag niet gecontroleerd zou worden. Volgens France Bleu gaat Madiot een klacht indienen tegen Bruyneel. De advocaten van Madiot zouden ermee aan de slag zijn gegaan. Madiot zelf wilde zich voorlopig echter onthouden van commentaar.