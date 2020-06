Jolien D'hoore verlengt contract en gaat in 2021 haar laatste wielerjaar in

Jolien D'hoore was de renster waar het allemaal op te doen was dinsdagnamiddag op de persconferentie van Boels-Dolmans, of SD Worx zoals de ploeg volgend jaar zal heten. D'hoore heeft haar contract verlengd. Na het volgende seizoen stopt ze met wielrennen.

"Ik heb voor één jaar bijgetekend", bevestigt Jolien D'hoore op de persbabbel in Antwerpen. "Ik heb wel uitgemaakt dat het mijn laatste seizoen zal worden. Ik heb er nog geen specifieke datum op geplakt. Ik wil mij eerst nog volop focussen op de koersen die gaan komen."

FAMILIAAL EN PROFESSIONEEL

D'hoore is zeker nog perfect gelukkig bij haar ploeg. "Er heerst een heel relaxte sfeer. Het is een familiale ploeg en tegelijkertijd ook heel professioneel. Het was een evidente keuze om mijn contract te verlengen. Ik voel me hier thuis."

EIGEN ZAAK

Ze heeft wel al nagedacht over wat ze na haar carrière eventueel wil doen. "Ik ben een opleiding gestart als personal trainer en ben geslaagd in mijn examen. Ik heb ook al een bachelor kiné op zak. Ik heb mij ingeschreven voor een trainersopleiding. Redelijk druk allemaal. Mijn vriend is bikefitter. Misschien kunnen we een eigen zaak beginnen. Dat zijn allemaal toekomstplannen, maar ik wil eerst nog focussen op de koers."

Naast het verlengen van de verbintenis van D'hoore is er nog een andere nieuwe overenkomst gesloten. De Luxemburgse Christine Majerus tekende voor twee jaar bij.