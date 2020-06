Geletruidrager uit 2019 niet naar grote ronden: "Onmogelijk, Giro valt samen met Ronde van Vlaanderen en Roubaix"

Wat een triomf was het vorig jaar voor Jumbo-Visma op de openingsdag van de Tour, in die rit van en naar Brussel. Mike Teunissen spurtte daar naar de overwinning en pakte het geel. Dat smaakt naar meer succes in grote ronden, zou je denken, maar Teunissen zet dit jaar in op de klassiekers.

"Toen het team aan de nieuwe planning begon, heb ik aangegeven volledig te gaan voor de klassiekers.", zegt Teunissen op zijn eigen site. Dat betekent wel dat hij wegbljift van Tour, Giro en Vuelta. "Natuurlijk frappant dat ik dit jaar géén grote ronde ga rijden. Opvallend omdat ik in de oorspronkelijke planning zowel Giro als Vuelta zou doen." Wie echter de klassiekers wil rijden in oktober, moest wel een keuze maken. "De combinatie was in deze krappe planning onmogelijk. De Giro valt samen met de Ronde van Vlaanderen en Parijs-Roubaix en de Vuelta is vijf dagen onderweg als ik aan de start sta van deze kasseienklassieker." RESERVE VOOR TOUR Teunissen is al bij al wel tevreden met hoe zijn programma eruit ziet. "De eerste weken rijden we vooral Italiaanse wedstrijden en Plouay. Daarna mogelijk BinckBank en de Belgische klassiekers." Het lijkt dus vast te staan dat we hem niet in een grote ronde zullen zien, al bestaat er nog een miniem kansje dat dit alsnog het geval kan zijn. "Wel ben ik nog eerste reserve voor de Tour de France."