Laurens De Plus naar Giro in plaats van Tour wegens maagproblemen: duel met Evenepoel?

Laurens De Plus zal dit jaar geen meesterknecht zijn bij Jumbo-Visma in de Tour de France. Zijn plaats zal ingenomen worden door de Australiër George Bennett, dat meldt CyclingOpinions.

Laurens De Plus heeft al enkele maanden last van maagproblemen. In de UAE Tour eerder dit jaar leidde dat tot een opgave.BIj Jumbo-Visma willen ze het zeker voor het onzekere nemen en hebben ze De Plus vervangen door George Bennett. Bij de Nederlandse formatie trekken ze met drie kopmannen naar de Tour: Roglic, Kruiswijk én Dumoulin.

Laurens De Plus imponeerde vorig jaar in de Tour met zijn rol als meesterknecht. Hij was vaak een van de laatste niet-kopmannen in het groepje der favorieten en zijn beulwerk vooraan zorgde voor heel wat favorieten die moesten lossen.

De Plus vs Evenepoel in Giro?

Voorlopig staat De Plus wel ingepland in de Ronde van Italië. Samen met Antwan Tolhoek zou hij een vrije rol in het klassement krijgen. Zo krijgen we misschien een Belgisch duel te zien tussen Laurens De Plus en Remco Evenepoel.