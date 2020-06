Ramona Terpstra over val van haar man Niki: "Gedacht aan vreselijke lot van Bjorg Lambrecht"

De zware val van Niki Terpstra dinsdag zindert nog na bij zijn vrouw Ramona, logisch want het ambulancepersoneel vertelde haar dat haar man "extreem veel geluk heeft gehad".

"Het zag er enorm ernstig uit", zegt Ramona Terpstra bij de Nederlandse krant De Telegraaf. "Er was een traumahelikopter gekomen maar die mocht niet vertrekken omdat Niki een klaplong had. Vanaf het moment dat die 'in orde' was, konden ze vertrekken."

"De artsen zeiden me dat ik vrij rustig bleef. Langs de ene kant was dat omdat het spijtig genoeg niet de eerste is dat hij dit meemaakt. Langs de andere kant besef ik dat ik Niki niet zou helpen als ik mijn echte gevoelens daar zou laten zien", denkt mevrouw Terpstra.

Bjorg Lambrecht

"Je wil niet te negatief denken maar ik begon toch aan het vreselijke lot van Bjorg Lambrecht te denken, die heeft het niet kunnen navertellen", gaat Ramona verder (Bjorg Lambrecht viel in de Ronde van Polen ongelukkig op een betonnen duiker en overleed).

Terpstra kwam tijdens een trainingsrit ten val toen hij moest uitwijken voor ganzen. Hij belandde op een rotsblok waardoor hij een klaplong, een hersenschudding, gebrokken ribben, een gebroken sleutelbeen en een scheurtje in zijn onderrrug opliep.