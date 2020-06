Een week na de aankondiging is er al ruzie tussen sponsor Manuela Fundacion en eigenaar GreenEdge Cycling

Amper een week na de overname van Mitchelton-Scott door non-profitorganisatie Manuela Fundacion is er al onenigheid bij de twee partijen.

Gerry Ryan is eigenaar van GreenEdge Cycling, de organisatie achter de ploeg van Mitchelton-Scott en deed met een uitspraak enkele dagen geleden heel wat stof opwaaien. "Het nieuws van de overname kwam eigenlijk te snel. Maar ik ben nog altijd eigenaar van de licentie en ik ben ook nog met andere sponsors aan het onderhandelen", klonk het bij Ryan.

En dat schoot in het verkeerde keelgat bij de mensen van de Manuela Fundacion. Emilio Rodriguez, sportief directeur van de organisatie, is zeer verrast door de uitspraak van Ryan. "We zijn bovendien ook in dit team gekomen om eigenaar te zijn, niet zomaar een sponsor. We zijn ook overeengekomen om vanaf 1 januari 2021 eigennaar te zijn van de ploeg", klinkt het vastberaden.

Normaal gezien zal de ploeg van onder andere de broertjes Yates vanaf 1 juli al met de nieuwe truitjes rondrijden.