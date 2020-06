Opmerkelijk dat de rust nog niet is teruggekeerd binnen Team Ineos

Als Team Ineos er straks in slaagt om voor het zesde jaar op rij de winnaar van de Ronde van Frankrijk te leveren, mag dat als een krachttoer gezien worden. Want de aanloop is allesbehalve stabiel en dat heeft niets met corona te maken. Wel met verhalen die (blijven) de ronde doen.

Het lijkt maar niet rustig te worden rond Team Ineos. Is dat dan de voorbije jaren wel het geval geweest? Er zijn wel aantijgingen van dopinggebruik geweest, maar die werden niet bewezen en de hoogste boom vangt altijd veel wind. Op sportief gebied is er echter steeds vanuit een duidelijk idee gewerkt en twijfelt niemand er aan dat Brailsford weet waar hij mee bezig is.

De Brit heet ook sterk te zijn psychologisch, maar kan voorlopig de rust niet doen wederkeren. Het opmerkelijkste gerucht is natuurlijk dat over een vertrek van Chris Froome in de loop van het jaar. Froome, de man die bij Sky groot geworden is, en ondertussen aan zijn elfde seizoen bij de ploeg bezig is. Het lijkt quasi ondenkbaar om hem elders te zien rijden.

Dat een transfer bruusk geforceerd zou worden, mag helemaal verbazen. Ineos reageerde op de geruchten door te zeggen dat Froome zeker het seizoen zou volmaken en daarmee leek de kous af, maar ondertussen weerklinken er toch opnieuw berichten die zouden wijzen op een verandering van decor voor de viervoudig Tourwinnaar op 1 augustus.

Kortom: de wind gaat niet liggen. Blijkbaar is het toch moeilijker dan voordien om binnenskamers te houden wat ze binnenskamers willen houden. Nu zouden ze bij Ineos ook een contract van drie jaar voorbereid hebben voor Laurens De Plus. Als dat al effectief het geval is, is het merkwaardig dat dit nu al naar buiten komt, voor deel 2 van het seizoen nog moet beginnen.

Het kan de aangekondigde strijd met Jumbo-Visma in de Tour straks enkel nog intenser maken. Een mogelijke verklaring is wel dat er steeds meer mensen bij Ineos inzien dat ze volop de kaart Bernal moeten trekken en niet zozeer de kaart Froome of Thomas. Overigens werd Bernal ook niet op de vingers getikt toen hij beweerde niet van plan te zijn om zich weg te cijferen.

Froome en Thomas rijden al verschillende jaren met hetzelfde groepje renners om zich heen. Bernal heeft de toekomst, maar moet dan ook wel op een ordentelijke manier gesteund worden. Misschien is de oude garde toch iets te oud aan het worden. En dan is het de vraag of talenten als Sivakov en Geoghegan Hart de rol als meesterknecht in een Tour al aankunnen.

Laurens De Plus heeft vorig jaar natuurlijk wel al bewezen die functie met verve te vervullen. Zet hij in 2021 de stap naar Ineos, dan moet hij wel beseffen dat dit een omgeving is waar met druk moet omgegaan worden. En waar het dezer dagen zelden rustig is.