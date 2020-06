Opnieuw profrenner die record door de neus geboord ziet! Lachlan Morton heeft dan toch niet snelste Everesting-tijd

De aanvallen van profrenners op het wereldrecord Everesting, er scheelt toch iets mee. Het is nog niet lang geleden dat pas achteraf bleek dat de tijd van Emanuel Buchmann dan toch geen nieuw record was. Lachlan Morton heeft nu iets gelijkaardig voor.

Nadat Emmanuel Buchmann schijnbaar de snelste Everesting-tijd neerzette, bleek al snel dat er een fout in de berekening was geslopen. Onlangs was het dan Lachlan Morton van EF Pro Cycling die met een tijd van 7 uur, 32 minuten en 54 seconden het record van mountainbiker Keegan Swenson.

Aanvankelijk werd het nieuwe record ook goedgekeurd. Morton kon dus op beide oren slapen, maar dat was slechts schijn. Everesting-officials hebben zijn Strava-cijfers verder uitgepluisd en nu blijkt dat de Australiër slechts iets meer dan 8500 hoogtemeters overbrugd heeft.

POGING ONGELDIG

Dat maakt zijn poging meteen ongeldig. Om te slagen in de Everesting-uitdaging is het vereist om 8848 hoogtemeters af te leggen.