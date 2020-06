Stefano Garzelli bevestigt dat alle contracten ondertekend zijn voor overname Mitchelon Scott

Volgens ex-renner Stefano Garzelli zijn alle nodige documenten ondertekend om de overname van Mitchelton Scott door de Manuela Fundacion te bevestigen.

De Italiaanse ex-renner is een goede vriend van Francisco Huertas, de eigenaar van de Manuela Fundacion. Hoogstwaarschijnlijk krijgt Garzelli dan ook een plekje als ploegleider bij het nieuwe Manuela Fundacion.

"De overeenkomst is ondertekend op 5 juni", zegt Garzelli tegen de Spaanse sportkrant Marca. "De kleur van de vrachtwagens en ploegauto's is zelfs al veranderd. De Manuela Fundacion gaat koersen in juli", is hij vastberaden.

Een overeenkomst voor 2020 en eentje voor 2021

De contracten voor de overnamen zijn volgens Garzelli in twee delen gesplitst, eentje voor het resterende halfjaar in 2020 en eentje voor 2021. "Dit jaar gaat het alleen om sponsoring. In 2021 wordt de licentie overgenomen en is Huertas eigenaar van de ploeg. En waarschijnlijk zal er nog een tweede grote sponsor bijkomen volgend seizoen", doet de 9-voudige Giro-ritwinnaar uit de doeken.

Garzelli en sportief directeur van Manuela Fundacion Emilio Rodriguez willen daarmee sterk maken dat de uitspraken van huidig licentie-eigenaar Gerry Ryan niet helemaal correct zijn. Die laatste zei immers dat er ook nog met andere geldschieters onderhandeld wordt en dat het nieuws van de overname te vroeg naar buien was gekomen.