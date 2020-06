Straft Jumbo-Visma De Plus door hem uit Tourselectie te laten?

Is Laurens De Plus dan toch 'gestraft' door Jumbo-Visma? Volgens Het Nieuwsblad is de Belgische klimmer mede uit de Tourselectie gelaten vanwege een contractperikelen en een transferwens.

Dat De Plus nu de Giro rijdt in plaats van de Tour, is niet noodzakelijk een nadeel. Waarom niet? Dat kan u hier lezen.

Volgens de officiële uitleg van Jumbo-Visma heeft Laurens De Plus nog te veel last van een blessure waardoor zijn conditie in augustus nog niet goed genoeg is voor een Tourdeelname. Maar ook een mogelijke transfer kan er dus voor iets tussenzitten.

De Plus heeft namelijk een aflopend contract bij Jumbo-Visma en zou willen inspelen op een mogelijke transfer. De namen van Team Ineos en Movistar klinken het luidste. Transfers kunnen in de wielerwereld aangekondigd worden vanaf augustus, mogelijk willen ze bij Jumbo-Visma vermijden dat een mogelijke transfer van De Plus het evenwicht in de Tourselectie onderuit zal halen.

Merijn Zeeman, sportief directeur bij Jumbo-Visma, ontkende dat dat een reden zou zijn voor een mogelijke niet-selectie van een renner. De Nederlandse formatie is zelf nog in onderhandeling met de renner om zijn contract mogelijk te verlengen. Een transfer is dus mogelijk maar nog niet zeker.