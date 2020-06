Waarom het wel een goede zet is om De Plus niet naar de Tour te sturen maar wel naar de Giro

Woensdag kwam het nieuws naar buiten dat Laurens De Plus dit jaar niet naar de Tour de France zal gaan dit jaar. Wegens aanhoudende maagklachten zou de Tour nog te vroeg komen. Of is het een straf omdat zijn contract nog niet verlengd is? Of is het eigenlijk gewoon een meesterzet?

Waar past De Plus in Tourtrein?

De Tourselectie van Jumbo-Visma oogt indrukwekkend met Dumoulin, Kruiswijk en Roglic. En ze lijken allemaal bereid om voor elkaar te rijden als er iemand beter staat. De vraag is dan: waar past Laurens De Plus in die Tourtrein? Vorig jaar was De Plus de meesterknecht van Steven Kruiswijk, de laatste luitenant voor de absolute topfavorieten ervan door gingen.

Maar als er één of misschien wel twee van die kleppers bereid zijn om voor elkaar te rijden, dan heb je Laurens De Plus eigenlijk niet nodig. Het zou voor wielerminnend Vlaanderen spijtig zijn om De Plus al op 100km van de finish aan de kop van het peloton te zien sleuren. De Plus speel je ofwel uit als absolute meesterknecht of als beginnend kopman. beide opties zijn dit jaar niet mogelijk in de Tour.

Dé kans om voor eigen rekening te rijden

Het kan altijd zijn dat één van de drie toppers gehavend uit de eerste Tourweek komen en opgeven waardoor ze mee kunnen doen aan de Giro. Dat geldt ook voor andere favorieten die de Tour rijden. Maar voorlopig oogt het deelnemersveld van de Giro niet half zo impressionant als normaal. Carapaz, Nibali en Fuglsang zijn de belangrijkste namen die al hebben toegezegd.

En natuurlijk Remco Evenepoel. Maar het lijkt erop dat elke ploeg zijn kopman op de Tour heeft gezet voor de extra publiciteit. Ze zijn met 10-15 voor een top 5 plek. Dat De Plus daarvan wegblijft, geeft hem dé uitgelezen kans om eens voor eigen rekening te rijden. Falen mag want het is net zoals bij Evenepoel de eerste keer dat hij zo zal uitgespeeld worden. Maar de omstandigheden en concurrentie zijn hen gunstig gezind.