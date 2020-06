🎥 Peter Sagan amuseert zich in de Alpen met een wheelie

Dat Peter Sagan een kleurrijk figuur is in het peloton, is een understatement. Maar de curve van zijn zotte dingen verloopt ook exponentieel met hoe goed hij zich in zijn vel voelt.

En laat ons zeggen dat Sagan op dat vlak ook richting een piek aan het toewerken is. Momenteel zit Sagan met zijn ploeg BORA-Hansgrohe op trainingskamp in de Alpen. Maar de Slovaak rijdt niet zomaar de Alpen op, hij doet het geheel op zijn eigen manier. Namelijk met een wheelie van meer dan 40 seconden! Wheelie time for @petosagan at training camp in @oetztalcom 😎pic.twitter.com/OwxdHC1XAW — BORA – hansgrohe (@BORAhansgrohe) June 19, 2020 Sagan zal dit jaar niet meedoen aan de kasseiklassiekers maar wel de dubbel Tour-Giro rijden. Hij kan voor de achtste keer de groene trui winnen in de Tour, voor de eerste keer de paarse puntentrui in de Giro