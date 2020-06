🎥 Uit het oog, maar niet uit het hart: The Wolfpack steekt Niki Terpstra een hart onder de riem

Dat Niki Terpstra niet met ruzie bij Deceuninck-Quick.Step is vertrokken, is donderdag nog maar eens duidelijk geworden.

Na zijn zware val op training eerder deze week, moet Terpstra nog 3 maanden revalideren. Een nachtjes op intensieve zorgen, een gebroken sleutelbeen, een klaplong en een hersenschudding waren het verdict.

Maar de renners van Deceuninck-Quick.Step hebben hun ex-ploegmaat nu een hart onder de riem gestoken. Op de social media van Iljo Keisse staat een kort filmpje met heel de ploeg die op trainingskamp was. Daarin neemt Keisse het woord om Terpstra een spoedig herstel te wensen.

Terpstra heeft nog niet veel goede momenten beleefd bij zijn overstap van The Wolfpack naar Total-Direct Energie. Vorig jaar moest hij door een val opgeven in de Ronde van Frankrijk en kon hij niet van start gaan in de Tour de France.