📷 Wie doet beter? Philippe Gilbert zet nieuw record neer op La Redoute

Amper 4 minuten en 25 seconden had Gilbert nodig om de La Redoute op te knallen. Maar liefst zeventien seconden sneller dan Romain Bardet. In de top 10 valt er overigens nog meer schoon volk te bespeuren, zoals onder meer de onfortuinlijke Niki Terpstra en Lars Boom.

Op Twitter pakt Gilbert alvast uit met zijn exploot. "Try to beat it", klinkt het uidagend bij de renner van Lotto-Soudal. Makkelijker gezegd dan gedaan.

Remco Evenepoel liet zich alvast niet onbetuigd en reageerde met een kwinkslag naar zijn gewezen ploegmaat: "Sowieso rugwind"

Yesterday I had a filming day for my documentary and we spent a day in 🇧🇪. My brother challenged me to take the best time on La redoute. Try to beat it! 🏆🚵🏼‍♂️ pic.twitter.com/gebgw4Z36t