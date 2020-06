Alaphilippe verkent voor de eerste keer parcours Ronde van Vlaanderen

Voor Julian Alaphilippe was het trainingskamp van Deceuninck-Quick.Step niet zomaar een eerste bijeenkomst van het seizoen. Het is voor de Fransman een eerste verkenning voor de Ronde van Vlaanderen dit seizoen.

De ploeg van Deceuninck-Quick.Step probeerde woensdag al eens om het parcours van de Ronde van Vlaanderen te verkennen maar dat viel letterlijk in het water door de harde regenval. Donderdag probeerden ze opnieuw om de laatste 150 km van de Ronde te verkennen, dit keer met succes.

Alaphilippe wil binnen 4 maanden debuteren in de Ronde voor de volgende stap in zijn masterplan om alle monumenten te winnen. "Het was heel leuk om voor de eerste keer in Vlaanderen rond te rijden", reageert Alaphilippe op de ploegwebsite.

"De Ronde is legendarisch"

"Ik heb ook veel bijgeleerd", gaat hij verder. "Dries Devenyns woont niet ver van de Oude Kwaremont en heeft me enkele dingen geadviseerd. De Ronde is een legendarische race en het motiveert me enorm om te weten dat ik hier aan de start zal staan in oktober. Ik weet niet hoe de conditie zal zijn, maar zal er alles aan doen zodat ik hier in goede vorm aan de start kan staan", concludeert Julian Alaphilippe.