"Manuela Fundacion heeft Mitchelton-Scott niet nodig, wij zullen koersen"

De soap rond de overname van Manuela Fundacion blijft nieuwe wendingen krijgen.

Eerder kondigde Mitchelton-Scott al aan dat de sponsorovereenkomst van de baan was en dat de naam behouden werd, maar bij Manuela Fundacion vielen ze uit de lucht. Manuel Calvente gaf aan dat alles al op papier stond.

En ook Stefano Garzelli wist niet wat hij te horen kreeg. De Italiaans was beoogd teammanager van de nieuwe ploeg.

Garzelli zat zelf aan de onderhandelingstafel en maakte alles dus van kort bij. "De contracten zijn ondertekend en we hebben de goedkeuring van de UCI. Het is verbazingwekkend wat er allemaal gezegd en gebeurd is."

"Alles was al in orde. De teamwagens waren gestickerd, de tenues waren al klaar en we waren al bezig met de programma's op te stellen voor de renners. Ik snap helemaal niets van deze situatie. Dit schaadt ons imago en dat willen we niet."

Toch laat Garzelli het hoofd niet hangen. "Wij hebben Mitchelton-Scott niet nodig om te gaan koersen. Wij gaan hoe dan ook door. Met of zonder Mitchelton-Scott."