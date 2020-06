Mathieu van der Poel had opvalllende trainingspartner: "Met Louis Talpe 255 km gefietst"

Zondag kan u Mathieu van der Poel bewonderen in de Slag om Balenberg. De Nederlander heeft zich alvast goed voorbereid, al deed hij dat wel met een opvallende partner.

Op Sporza laat van der Poel kort in zijn kaarten kijken. "Tijdens de lockdown heb ik toch iets vaker de vaatwasser in- of uitgeladen en mijn kleren gewassen. Dat probeer ik tijdens het seizoen ook te doen, maar daar had ik nu meer tijd voor."

En of van der Poel zich heeft voorbereid voor de Slag om Balenberg. "Ik heb tijdens de lockdown een tochtje gedaan naar de kust van zo'n 255 km. Ik deed dat met Louis Talpe trouwens, die enorm goed kan fietsen."

"Daarnaast had ik ook nog de tijd gevonden om een lang offroadsegment te fietsen in het militair domein in Brasschaat, maar jammer genoeg werd dat niet geregistreerd door Strava."

Het zij gezegd, van der Poel lijkt er helemaal klaar voor.