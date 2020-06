Na afspringen deal: Garzelli en de Manuela Fundacion willen toch nog in wielerwereld stappen

Voor Stefano Garzelli komt het als een complete verrassing dat de deal tussen Mitchelton-Scott en de Manuela Fundacion is afgesprongen. "Alles was rond, we maakten deel uit van het project", klinkt het verontwaardigd.

Keert Manuela Fundacion nog terug naar het peloton? Volgens Garzelli wel. "We hebben er enorm veel zin in om in die wielersport te stappen. We willen ons niet zomaar aan de kant laten zetten", aldus Garzelli tegen Marca.

Garzelli was nauw betrokken bij de onderhandelingen en begrijpt niet waarom eigenaar Ryan reageert. "Er is een contract, ondertekend door allle parijen. De tenues lagen klaar, de kleuren van alle wagens... We begrijpen niet waarom Gerry Ryan zich nu zo opstelt", zegt de Italiaan.

"We willen geen imagoschade oplopen. We hebben een overeenkomst gesloten en willen ook doorgaan. Dat willen we toch nog benadrukken, dat wij de bruggen niet hebben opgeblazen", besluit hij.