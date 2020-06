Teuns op stage in Italië om seizoen voor te bereiden

Dylan Teuns was in topvorm aan het begin van het seizoen: één etappewinst in de Ruta del Sol, een ronde waarin hij elke etappe in de top 10 eindigde.

Ondertussen zit Teuns in het Italiaanse dorpje Livigno op bijna 2.000 meter hoogte, dichtbij de Passo dello Stelvio. Vorig jaar was Teuns ook twee keer te gast in Livigno voor hoogtestages. Toen won Teuns een rit in de Dauphiné én in de Tour. Vooral de loodzware aankomst op La Planche des Belles Filles in de Tour de France was een indrukwekkende ritwinst van de Limburger. "Ik rijd van hier dor naar Frankrijk om er met de Tourploeg nog vier bergritten te verkennen", zegt Teuns bij HBvL. "In juli volgt nog een trainingsstage die georganiseerd wordt door de ploeg. Weldra ga ik samen met de ploeg bespreken welke koersen ik rijd in aanloop naar de Tour.", klinkt het.