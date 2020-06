Eerste Belgische profkoers post-corona geeft al grote naam prijs: Merckx geeft startschot

Eddy Merckx en Frans Verbeeck waren in de jaren 70 nog concurrenten van elkaar, maar ze zullen binnenkort samen het startschot geven voor de eerste profkoers in België na de coronabreak.

Frans Verbeeck maakte zich legendarisch door na de Ronde van Vlaanderen van 1975 de volgende gevleugelde woorden te zeggen over Eddy Merckx: "Hij rijdt 5 per uur te snel voor ons. Ik weet niet wat dat is", klonk het toen Eddy Merckx de Ronde van Vlaanderen won.

De honger is groot bij iedereen

Marc Verbeeck, CEO van Vermarc Sport, is de organisator van de eerste koers op 5 juli en krijgt sinds de bekendmaking van de koers meerdere aanbiedingen binnen van allerlei ploegen. Hij kan al wel verzekeren dat alle Belgische profploegen van start zullen gaan, net zoals Alpecin-Fenix.

"Zelfs sponsors bellen me, de honger is groot bij iedereen. Er zijn ook telefoontjes binnengekomen van organisaties die de wedstrijd in beeld willen brengen", legt Verbeeck uit.