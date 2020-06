Opmerkelijk nieuws over triumviraat Bernal-Froome-Thomas richting Tour: "We beginnen wellicht met twee kopmannen"

Er is al heel wat discussie geweest binnen Ineos over de rolverdeling straks in de Ronde van Frankrijk. Bernal, Froome en Thomas komen alle drie in aanmerking voor het kopmanschap. Waarschijnlijk zal één van hen toch op een iets lagere trede in de hiërarchie belanden.

Dat heeft Servais Knaven aangegeven in een gesprek met NOS. In voorgaande edities vertrok Ineos ook geregeld met meer dan één kopman. Dit jaar lijkt er toch meer onrust te zijn. "We hebben het altijd goed gedaan met twee kopmannen, maar drie kopmannen is een ander verhaal", denkt Knaven.

De Nederlandse ploegleider van Ineos laat daarom uitschijnen dat de ploeg sterk overweegt om slechts twee renners als leiders aan te duiden. "De vraag is of we wel met drie kopmannen zullen starten. We beginnen wellicht met twee kopmannen en één beschermde renner."

LOST FROOME HET ZELF OP?

Het is dan uitkijken of Bernal, Froome of Thomas het zal moeten stellen met een status van beschermde renner. "Laten we straks eerst kijken naar het niveau. Dat is heel moeilijk in te schatten." Het kan ook nog altijd dat Froome zelf zijn conclusies trekt en in de loop van dit seizoen nog de overstap maakt naar Israel Start-Up Nation.