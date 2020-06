Trainingskamp gaf Devenyns nieuwe stimulans: "Met Remco afgesproken in Ardennen, met Van Lerberghe langste rit"

Als Dries Devenyns zijn ploegmaats rondom hem zit, dan weet hij dat het goed zit. Want zo worden de normale omstandigheden uit de koers toch enigszins benaderd. Daarom was het zeker voor hem de periode voordien erg belangrijk om bezig te blijven.

Devenyns zet zijn activiteiten van de voorbije maanden op een rijtje. "Ik heb deelgenomen aan de Digital Swiss 5, wat zo zwaar was en heel anders dan wat we gewend zijn om te doen. Ik heb geprobeerd om in vorm te blijven door dagelijks een ritje te maken met mijn Specialized-fiets."

Wanneer het kon, deed hij dat ook al met enkele teamgenoten. "Ik heb met Remco Evenepoel afgesproken voor een rit in de Ardennen en later met Tim Declercq en Stijn Van Lerberghe. Met die laatste reed ik mijn langste rit sinds de geforceerde break, 180 kilometers."

JUISTE WEG

De voorbije week was een ruimere selectie van de ploeg weer bijeen. "Mijn ploegmaats terugzien op ons korte trainingskamp gaf me het vertrouwen dat we weer op de juiste weg zijn. Het is nog een maand tot de herstart, maar het was verfrissend om weer samen te zijn en het gaf ons een stimulans voor wanneer er weer koers zal zijn. De kalender is heel druk. Mentaal en fysiek fris zijn zal de sleutel zijn vanaf augustus."