'Binnen drie weken al op eerste trainingskamp?' Niki Terpstra is humor niet kwijtgespeeld door zware val

Niki Terpstra is opnieuw thuis. Dat is best opmerkelijk gezien de zware verwondingen die hij overhield aan zijn valpartij. Zijn situatie zal natuurlijk wel op de voet gevolgd worden. Met zijn gemoed gaat het alvast nog goed, laat zijn echtgenote Ramona weten.

De rennersvrouw sprak met Het Nieuwsblad over de gevolgen van de valpartij van haar man. "Als ik terugdenk hoe hij er vrijdag nog aan toe was, had ik niet verwacht dat hij nu al thuis zou zijn. Niki is gewoon fit en oersterk. Dat helpt natuurlijk."

Wel is het zo dat Terpstra nog hevige pijn ondervindt. "Dat zal de komende dagen ook nog wel zo blijven", denkt Ramona. Maar daarvan kan hij dus voortaan thuis herstellen en niet langer in het ziekenhuis. "Hij grapte er zelf wel een beetje over dat hij gezien zijn snelle ontslag over drie weken misschien wel al bij het eerste trainingskamp van de ploeg kan zijn."

DAGELIJKS BEKIJKEN

Het is goed dat hij er zelf een beetje mee kan lachen, maar het blijft natuurlijk een ernstige zaak. "Nee, zonder gekheid, met de artsen gaan we dagelijks kritisch bekijken hoe het met Niki gaat. Dit was gewoon een zwaar ongeluk met zware verwondingen. Dat heeft tijd nodig om te herstellen."