Sterkhouder hoopt dat hij zijn contract kan verlengen bij Team Ineos: "Ik kan alleen maar mijn best doen"

Michal Kwiatkowski is na dit seizoen einde contract bij Team Ineos, maar hij hoopt ook de komende jaren voor de ploeg te kunnen rijden. De Pool doet zijn uiterste best om Team Ineos te overtuigen.

Kwiatkowski voelt zich goed bij Team Ineos. "De ploeg heeft vertrouwen in mij en ze waarderen het werk dat ik al gedaan heb", aldus de Pool bij Rowery. "Het enige dat ik kan doen is mijn best en ik hoop dat ik mag blijven", staat te lezen bij Wielerflits.

Het grote doel van Michal Kwiatkowski dit seizoen is om Froome, Bernal en Thomas bij te staan in de Tour de France. Zijn voorbereiding zal onder meer bestaan uit de Strade Bianche, Milaan-San Remo en het Critérium du Dauphiné.