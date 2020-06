Throwback: Rui Costa wint Ronde van Zwitserland voor de derde keer op rij na spectaculaire slotrit

Op 22 juni 2014 stond de slotrit in de Ronde van Zwitserland op het programma. Tony Martin had een comfortabele voorsprong, maar met nog enkele zware cols op het programma werd het algemeen klassement nog flink door elkaar geschud.

Tony Martin had een voorsprong van 1:05 op Rui Costa, maar in de laatste rit kreeg de Duister nog enkele flinke klappen. De Portugees ging er op de slotklim vandoor en hij kwam ook alleen aan. Tony Martin werd pas 15de op 2:18 van Rui Costa en daardoor won de klimmer alsnog de Ronde van Zwitserland.

Opvallend, want het was het derde jaar op rij dat Rui Costa de Ronde van Zwisterland op zijn naam kon zetten. Tony Martin viel zelfs nog van het podium. Mathias Frank werd tweede in het algemeen klassement en Bauke Mollema eindigde op de derde plaats.