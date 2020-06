Volgens ploegarts Lotto-Soudal is er nog werk aan het UCI-protocol: Daar heb ik mijn vragen bij"

Binnenkort zullen er opnieuw eendagskoersen en wielerrondes op het programma staan en daardoor heeft de UCI een protocol opgesteld om het allemaal zo veilig mogelijk te laten verlopen.

Toch is er volgens Jens De Decker, de ploegarts van Lotto-Soudal, nog werk aan de winkel. Hij gaf meer uitleg bij Sporza. "Drie dagen voor dat de renners en stafleden aankomen op hun locatie en drie dagen voor de start van de wedstrijd moet iedereen getest worden."

"De UCI legt veel verantwoordelijkheid bij de ploegen, maar het is niet vanzelfsprekend. Er moet overleg komen met de UCI en de organisatoren om te zien wat allemaal mogelijk zal zijn", aldus de ploegarts.

Antistoffen

Een renner die over antistoffern beschikt, krijgt een vrijgeleide, maar volgens De Decker is het een vreemde zet van de UCI. "We weten nog niet wat de langetermijneffecten van immuniteit zijn, dus daar heb ik mijn vragen bij."