"Het was het perfecte moment om mijn been te breken"

Een been breken komt nooit gelegen, maar voor Michael Woods kwam dat misschien op de best gelegen moment.

Door zijn gebroken been tijdens Parijs-Nice zag Woods zijn wielerseizoen in het water vallen, maar dan kwam er tegelijkertijd de lockdown. De Canadees kon zo in alle rust herstellen en kan alsnog deelnemen aan de grote rondes en de Olympische Spelen volgend jaar.

"Eerst was ik teleurgesteld natuurlijk, maar mijn blessure kwam er net voor de lockdown. Sinds de lockdown gedaan is, kan ik ook weer terug fietsen, dus dat liep perfect synchroon. Een been breken komt nooit gelegen, maar als het dan toch moet gebeuren.. Dan denk ik dat ik mijn been op het perfecte moment heb gebroken."

Echt gelukkig was Woods niet met zijn blessure, maar ondertussen kan hij dat wel relativeren. "Het was een geluk bij een ongeluk. Al is een been breken nooit leuk. Het waren enorm lastige weken. Het was het pijnlijkste dat ik ooit heb moeten doorstaan."

Ondertussen is Woods nog aan het herstellen, al loopt dat wel voorspoedig. "Ik kan al terug gewoon fietsen, dus ik ben wel blij met de vooruitgang die ik al geboekt heb. Lopen lukt nog niet, maar op de fiets heb ik geen last meer."