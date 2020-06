Gilbert houdt druk af: "Sanremo winnen? Ik zie weinig kansen voor mij dit jaar"

Philippe Gilbert heeft in zijn carrière nog een doel: winst in Milaan-Sanremo. Als dat lukt, heeft hij alle 5 monumenten gewonnen in zijn carrière en komt hij in een rijtje terecht met onder andere Eddy Merckx. Maar dat het niet vanzelfsprekend zal zijn, beseft hij zelf ook.

Vooral de nieuwe plaats op de kalender baart Gilbert zorgen. Milaan-Sanremo staat al op 8 augustus gepland, een week na de heropstart van de internationale kalender op 1 augsutus met de Strade Biacnhe. "Het wordt pas mijn derde koers na de heropstart. Ik heb meer koersritme nodig om top te zijn. Dat geldt voor iedereen, maar de jonge gasten hebben dat toch net iets minder nodig. Ik heb enkel de Strade Bianche en Milaan-Turijn om in conditie te komen. Ik denk dat er dit jaar weinig kansen liggen voor mij", aldus Gilbert. Andere doelen? Dan maar op zoek gaan naar andere doelen en records moet Gilbert zeggen. Hij verkiest namelijk de Amstel Gold Race (10/10) boven Gent-Wevelgem (11/10). "Als ik geen geschiedenis kan schrijven in Sanremo, dan kan ik het misschien wel in de Gold Race. Die wedstrijd voor de 5e keer winnen zou ook historisch zijn", weet hij. Voolopig is Jan Raas de recordhouder in de Amstel Gold Race met 5 overwinningen, Gilbert mikt dus op een evenaring van dat record.