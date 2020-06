Is Israel Start-Up Nation de nieuwe superploeg in wording? Vooral bekende, ervaren renners staan in de gratie

Israel Start-Up Nation is vast van plan om in de toekomst een hartig woordje mee te spreken aan de top van de wielersport. Richting 2021 zal er heel wat activiteit zijn. Financiële middelen zijn voorhanden, een groot voordeel in coronatijden. De ploeg mikt vooral op ervaren mannen.

Het is niet zo dat de Israëlische formatie door het binnehalen van jonge talenten een mooie toekomst voor zich tracht uit te bouwen. De vele renners die aan het team gelinkt worden, zijn allemaal bekende mannen met al wat jaren op de teller. Renners die al wat op leeftijd zijn, kunnen er dus nog wel terecht. André Greipel is het beste voorbeeld.

Tegelijkertijd toont het wel de ambitie van de tandem Sylvan Adams-Kjell Carlström. Zij gaan voor succes op de korte termijn. Carlström is de sportief manager en draagt dus een belangrijke verantwoordelijkheid als het gaat over het samenstellen van het team. Uiteindelijk is het Adams die beslist, maar de Canadees vertrouwt wel op de kennis van zijn Finse manager, vertelde Tom Van Asbroeck onlangs.

Dat de eindbeslissing bij Adams ligt, komt ook omdat Adams... alles betaalt. Met hem lijkt er dus weer een grote mecenas de wielersport zijn binnen getreden. Wel een verschil met andere grote investeerders: bij Adams staat de liefde voor de fiets buiten kijf. Hij heeft in Israël 25 wielerscholen uit de grond gestampt en lijkt dus niet van plan het wielrennen snel vaarwel te zeggen.

35-JARIGEN VALLEN IN DE SMAAK

Dat betekent dus: de nodige stabiliteit. Een extra troef om renners te overtuigen. Als we de renners in wie Israël Start-Up Nation interesse toont eens onder de loepe nemen, valt het op dat het mannen zijn die het klappen van de zweep al kennen. Chris Froome, 35 jaar. Richie Porte, 35 jaar. Greg Van Avermaet, 35 jaar.

Al staan ook renners onder de dertig in de belangstelling. Jasper Stuyven, 28 jaar. Dylan Teuns, 28 jaar. Maar ook zij kennen ondertussen het reilen en zeilen in een peloton en kunnen al aardige adelbrieven voorleggen. Stuk voor stuk renners dus die onmiddellijk moeten kunnen presteren en dus niet nog verschillende jaren moeten klaargestoomd worden.

In de ploeg van 2020 zitten er wel enkele jonge twintigers, maar dus ook iemand als Ben Hermans die toch ook al 34 is. De oudste van de ploeg is Rory Sutherland met zijn 38 lengtes. De verwachting is dat er naar volgend jaar toe heel wat anciens gestrikt zullen worden. Als binnenkort Chris Froome al kan worden binnengehaald, geldt dat als een signaal naar de buitenwereld en kan dat voor een domino-effect zorgen.