Lelangue koestert grote verwachtingen voor Lotto in de Tour: "Ewan misschien wel snelste van de wereld"

Lotto Soudal is rond met zijn selecties voor de grote ronden. Wat de Ronde van Frankrijk betreft, zijn de ambities torenhoog. Vorig jaar kende Lotto een succesvolle Tour met vier ritzeges. Voor minder wil John Lelangue het alvast niet doen.

Opvallendste naam in de Tourselectie is Steff Cras. "Misschien een verrassing, maar hij heeft al getoond dat hij een aardig stukje kan klimmen. In deze Tour zal hij veel kunnen leren en zich verder ontwikkelen", stelt Lelangue in Het Laatste Nieuws.

Met hoeveel overwinning wil de sterke man van Lotto Soudal straks de Tour verlaten? "Met minstens vier ritzeges, dat zou ik als limiet zetten. We moeten vertrouwen hebben. We hebben twee sterke sprinters, Ewan is misschien wel de snelste van de wereld, en we hebben drie sterke offensieve rijders. Dat zijn vijf jokers, dat kan vijf ritten opleveren."

HAGEN NAAR GIRO

Voorts valt op dat de Noor Hagen zijn kans zal wagen in de Giro. "Vorig jaar werd hij achtste in de Vuelta. Dit is het jaar van de bevestiging."