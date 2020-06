Meurisse solliciteert openlijk voor nieuwe ploeg: "Veel renners dromen van Deceuninck-Quick.Step"

Xandro Meurisse was vorig seizoen de revelatie in de Tour de France. Met zijn aanvalslust toonde hij zich in de bergen en eindigde hij op de derde plaats in de rit met aankomst op La Planche des Belles Filles. Maar naar waar trekt hij na dit seizoen?

Meurisse is momenteel 28 jaar, velen vinden dat een wielrenner dan op zijn best is. Meurisse zal dus goed moeten onderhandelen met ploegen om alles uit de kan te halen. Na drie jaar bij Wanty-Groupe Gobert gereden te hebben wil hij een stap hogerop zetten. "Maar ik zal Hilaire Van der Schueren altijd dankbaar blijven", reageert Meurisse bij Sporza.

Vervanger van Devenyns bij Deceuninck-Quick.Step?

"Ik ben nog maar 4 jaar prof en heb nog bijlange niet alles uit mijn carrière gehaald. Zelf kopman zijn is lastig, maar een kopman bijstaan in een grote ronde zie ik wel zitten, zoals Dries Devenyns bijvoorbeeld. Hij doet fantastisch werk in dienst van Alaphilippe maar krijgt in andere koersen wat meer vrijheid, zo won hij de Cadel Evans Great Ocean Road Race", weet Meurisse.

Devenyns wordt in juli 37 en is einde contract. Wordt Meurisse dan de vervanger van Devenyns bij Deceuninck-Quick.Step? "Veel renners dromen er alleszins van om bij Deceuninck-Quick.Step te rijden. Vorig jaar waren er al gesprekken, maar toen was ik nog niet einde contract. Het zou alleszins leuk zijn om in dezelfde ploeg te rijden als mijn trainingspartners van De Melkerie (Declercq, Lampaert, Steels en Van Lerberghe).