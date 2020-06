Belgische Tour-debutant viel uit de lucht: "Ik dacht even dat ze ermee aan het lachen waren"

De 24-jarige Steff Cras werd gisteren verrassend aan de Tour-selectie van Lotto Soudal toegevoegd. De debutant zal in de vlakke etappes het vuile werk moeten gaan opknappen. Met plezier uiteraard...

Hij viel zowat uit de lucht. "Ik had een zoomgesprek met John Lelangue, Kevin De Weert en Marc Sergeant waarin ze mij het nieuws meedeelden. Ik dacht heel even dat ze ermee aan het ­lachen waren, maar niets bleek minder waar. Mijn mama stond iets verder te strijken en kon het ­gesprek volgen. Ook zij wist even niet waar ze het had", vertelt hij in Het Nieuwsblad.

“In de verste verte zag ik dit niet aankomen. In mijn origineel programma was de Tour niet opgenomen, dus ging ik er vanuit dat het ook op de nieuwe datum niet voor mij zou zijn. Bovendien ben ik nieuw bij de ploeg en heb ik nog niet te veel ­gekoerst voor Lotto Soudal. Ik denk vooral dat ze naar een ­bepaald profiel zochten en dat ze daarom bij mij zijn uitgekomen."